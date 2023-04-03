تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. محاكاة إلكترونية للتأكد من جودة نظام

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية، المقرر عقدها يوم 12 يونيو المقبل بالمواد المضافة للمجموع وفقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من وزارة التعليم.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 الاختيار من متعدد إلكترونيا، وبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. مراجعة نموذج إجابة

وأضاف وزير التعليم، أنه في حالة وجود اختلاف أكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث، كما سيتم مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، فضلا عن إجراء محاكاة للتصحيح الإلكتروني أكثر من مرة قبل بدء الامتحانات للتأكد من جودة نظام التصحيح.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 كالآتي:

ـ الإثنين 12 يونيو 2023.. التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.. الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023.. اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.. اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023.. الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023.. الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.. مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا»، لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023.. اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023.. الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023.. الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023.. الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.