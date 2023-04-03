«التعليم» تعلن خطتها لمكافحة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التأمينية لمكافحة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة 2023، استعدادا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة المقرر أن تنطلق يوم 12 يونيو المقبل وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّه جرى اتخاذ عدة إجراءات لمكافحة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أنّه سيتم وضع أكثر من باركود على ورقة الإجابة وخاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص ببيانات الطالب، إضافة إلى البابل شيت وورقة الاجابة للأسئلة المقالية سواء أعلى أو أسفل الورقة لإثبات ورقة الطالب.

إجراءات محاربة الغش

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنّه من ضمن الإجراءات لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة، عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي أو شغب سابقا، ووقف أي تحويلات للجان التي شهدت غش وشغب في امتحانات الثانوية العامة السنوات الماضية، وعدم السماح بها إلا من خلال لجنة بالوزارة.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وبالنسبة لتظلمات الثانوية العامة 2023، أوضح وزير التربية والتعليم، أنّه عند تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة الخاصة به وكذلك صورة البابل شيت الخاص به.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أنّه سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة 2023 بدرجة عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، حتى يأخذ كل طالب حقه، مشيرا إلى أنّه تم وضع إجراءات مشددة لضمان دخول الطلاب اللجان دون أي وسائل مساعدة للغش.

وأشار وزير التعليم، إلى أنّه سيتم تركيب كاميرات مراقبة لتغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية لرصد أي أعمال غش داخل اللجان سيكون فضلا عن لضمان انضباط سير الامتحانات.