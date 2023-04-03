9 مميزات للمدارس اليابانية بعد فتح باب التقديم.. تعرف على نظام التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، إلكترونياً لمدة 15 يومًا، في 51 مدرسة داخل 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أن فلسفة المدارس المصرية اليابانية تستهدف الوصول إلى تطوير قدرات التلاميذ بصورة شاملة متكاملة في المجالات الثلاث الرئيسة وهي: التطوير المعرفي «تطوير أكاديمي»، والتطوير غير المعرفي «تطوير عقلية التلاميذ وعاداتهم الحياتية وممارساتهم اليومية»، والتنمية البدنية «تنمية القوة البدنية للتلاميذ وصحتهم».

لماذا تختلف المدارس المصرية اليابانية

- مناهج دراسية متطورة.

- لغة اجنبية متميزة.

- بناء شخصية

- تعليم متميز.

- مدرسة تحقق السعادة.

- معلم متميز ومدرب.

- الفصول الدراسية واسعة.

- كثافة قليلة.

- خدمات ومرافق.

- أنشطة فنية ورياضية متميزة.

النظام التعليم

- الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

- المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة «التوكاتسو»، كأنشطة أساسية.

- لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus لا توجد لغة ثانية داخل المدارس المصرية اليابانية لحين تقريرها من وزارة التربية والتعليم وفق منظومة المناهج الجديدة 2.0.

الشروط والأحكام

- يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.

- التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإليكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2023 – 2024 على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن يتم قبول أي طلبات للتقدم بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

- لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية.

- المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري 2.0 بالإضافة الى أنشطة «التوكاتسو» كأنشطة أساسية.