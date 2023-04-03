القبض على مسجل خطر باع مقابر فرعونية وهمية «أون لاين» في الجيزة

ضبطت الداخلية أحد الأشخاص بالجيزة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ترويج قطع فرعونية مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان من خلالها عن امتلاكه لقطع أثرية عُثر عليها داخل مقابر فرعونية - على خلاف الحقيقة- ويطلب من ضحاياه إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية حتى يمكن إتمام الصفقة بقصد الاستيلاء عليها مستغلاً عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة حال اكتشاف تعرضهم لواقعة نصب خشية تعرضهم للمسائلة القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبالتعامل الفني تمّ استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته تمثال فرعوني مقلد - ماكينة عد النقود - هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي.