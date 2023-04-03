القبض على لصين بتهمة قتل سائق لسرقة سيارته خلال سفرهما إلى المنيا

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، مُبلغ بغيابه وبها عيار ناري بالظهر، وفي وقت لاحق عُثر على سيارة تاكسي ملك المجني عليه، وبه آثار دماء بدائرة مركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة إلى أنَّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة محدث صوت - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - 3 هواتف محمولة من بينهم إثنين خاصين بالمجنى عليه) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واستوقفا المجني عليه أعلى الطريق الدائري بمحافظة القليوبية بزعم توصيلهما بالسيارة قيادته لمحافظة المنيا.

وحال سيرهم بالطريق الإقليمي (مكان العثور) هددا السائق بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما لسرقة التاكسي الخاص به، إلا أنه رفض فتعديا عليه بالضرب ولدى مقاومته قام أحدهما بإطلاق عيار ناري تجاهه من فرد خرطوش مما أدى لوفاته، واستوليا على (التاكسي - 2 هاتف محمول - مبلغ مالي) وتركا السيارة إليها الواقعة بقصد التصرف فيها لاحقاً.