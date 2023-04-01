مسلسل عملة نادرة الحلقة 10.. نيللي كريم تواصل حل لغز قتل زوجها

يترقب الجمهور أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 10، من بطولة نيللي كريم، حيث أن العمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، حول تعامل المرأة في الصعيد في قضايا الورث، وكيفية التعامل مع الأمر.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 10.. نيللي كريم تبحث عن قاتل زوجها

تبدأ نيللي كريم خلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 10 البحث وراء حل اللغز، ومعرفة من قاتل زوجها علي الطيب، وبدأت تتذكر علاقتها بحماها جمال سليمان، الذي كان السبب وراء قتل والدها أمام أعينها، وحسرة والدتها.

أحداث مسلسل عملة نارة

تعتمد فكرة المسلسل الأساسية على نادرة التي تحارب عادات وتقاليد الصعيد، في عدم حق المرأة بالورث بعد وفاة زوجها، وترفض تلك الأمور مرة بالهروب، وأخرى بالمواجهة، خاصة أن نجلها تعرض لمحاولة خطف في الحلقات الماضية.

ومن خلال أحداث الحلقات السابقة، تقف الدكتورة أنس ندي موسي، بجوار نادرة التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، في محاولة منها أن تساعدها وتحافظ على حقها، ونصحتها في الحلقة السابقة من المسلسل الهروب والابتعاد عن منزل والدها.