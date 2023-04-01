بدء رحلة المشقة لـ ستهم ومحاولة قتل رضيعة روجينا بالحلقة العاشرة

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، تطورات مفاجأة في الأحداث، وبدأت رحلة التعب والمشقة لـ ستهم الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا، بالقاهرة، حيث تتوالى الأزمات والصدمات عليها، فبعد هروبها من منزل شقيقها جبر الشخصية التي يقدمها محمد عبد الحافظ، تدخل في أزمة جديدة وهي محاولة قتل رضيعتها الصغيرة نور.

مسلسل ستهم من بطولة روجينا

بدأت الحلقة العاشرة من المسلسل، بذهاب ستهم «روجينا» للقاهرة للعيش فيها والبحث عن العمل لكي تعيش وتربي رضيعها نور، بعد رفض شقيقها الأكبر رماح «جهاد سعد»، إعطائه ميراثها في والدها غانم، وتبدأ من القاهرة رحلة المشقة لـ ستهم، والعمل كرجل مع العمال في المعمار والبناء، كما يطلب منها صاحب العمل الشخصية التي يقدمها الفنان إسماعيل فرغلي، تولي مهمة حراسة العمارة والحديد والأسمنت الذي يتم استخدامه في البناء، والمبيت بها، وبالفعل توافق ستهم لكونها ليس لها أي مكان للمبيت به، خاصة أن الجميع لا يعرف أنها أنثى، ولكنهم يعرفونها كرجل اسمه عامر، حيث ترتدي ثوب الرجال.

مسلسل روجينا ستهم من اخراج رؤوف عبد العزيز

كما تشهد الأحداث قيام مجموعة من اللصوص بمحاولة سرقة الحديد والاسمنت في المبني الذي تحرسه، ولكن ستهم تشعر بهم، وتدخل في مشاجرة معهم، وتتغلب عليهم، ولكن يذهب أحدهم ويهددها برضيعتها، وبأن يرميها من أعلى البناء إذا لم تسمح لهم بالسرقة، وفي نفس الوقت يأتي صاحب العمل إسماعيل فرغلي، و يطلب من اللص ترك الطفلة الرضيعة، ولكنه يرميها من أعلى البناء ويهرب، وتستطيع ستهم التقاطها في مشهد مؤثر.

وتنتهي الحلقة بإخبار نجاة «نانسي صلاح»، شقيقها رماح برفضها إعطاءه ابنها وكتابته باسمه وهو وزوجته، بعدما وافقت خلال الحلقات السابقة.