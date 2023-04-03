ضبط 265 قضية مخدرات وتنفيذ 54051 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ففي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 265 قضية مواد مخدرة بإجمالي 287 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 102,701 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 33,850 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 20,119 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 7,035 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 3,400 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,546 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,740 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 377 جراما، و53 أمبولت مخدرا، و1316 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 54 قطعة سلاح ناري بحوزة 43 متهما، وتنفيذ 54051 حكما قضائيا متنوعا، وتشكيل عصابي ضم متهمان إرتكبا 4 حوادث متنوعة، وضبط 22 متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 313 دراجة نارية مخالفة، و23583 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرةـ وتبين إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.