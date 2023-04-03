مسلسل حضرة العمدة.. هل تتعرض شلباية للخطر؟

يشهد مسلسل حضرة العمدة، في الحلقة الـ12 المُقرر عرضها مساء اليوم الاثنين، عبر شبكة تليفزيون الحياة، أحداث مثيرة ومفاجآت عدة، لا سيما بعد خروج توقعات وتساؤلات حول حياة وفاء عامر، التي تُجسد دور«شلباية» واقترابها من الخطر.

ويكشف مسلسل حضرة العمدة، في الحلقة المُقرر عرضها اليوم، مصير وفاء عامر، خاصة بعد وقوفها في كمين على مدخل قرية تل شبورة، حيث يحرص الضابط على تفتيش سيارتها، خلال عودتها من مهمة في الصحراء، مقابل مليوني جنيهًا.

وسيتبين مصير وفاء عامر، خلال حلقة اليوم من مسلسل حضرة العمدة، هل يعثر الضابط على الأموال في السيارة، أم أنّها نجحت في حفظها بمكانٍ بعيد قبل دخولها القرية؟

كانت الحلقة الـ11 من مسلسل حضرة العمدة، قد كشف عن إتجار وفاء عامر في السلاح، بجانب توظيف الأموال أيضًا، حيث اعترض طريقها مجموعة من البلطجية، إلا أنها نجحت في التصدي لهم.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من بطولة روبي، وأحمد رزق، وأحمد بدير، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وسميحة أيوب، ونهلة سلامة، وصولا عمر، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإدوارد، وحسام داغر، ومحمد مهران، ومحمود عبد المغني وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة لـ روبي

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، كما يُعاد 3 مرات أخرى على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.