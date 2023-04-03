موعد عرض الحلقة 12 مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي وتوقيت الإعادة

يرغب قطاع كبير من الجمهور في معرفة موعد عرض الحلقة 12 مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، وذلك بعد تصاعد الأحداث خلال الحلقات الماضية، داخل قرية تل شبورة، وتزايد الخطوط الدرامية للشخصيات.

ويأتي موعد عرض الحلقة 12 مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، اليوم الاثنين، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.30 مساءً، أي بعد انتهاء صلاة التراويح، والتي تنقلها القناة نفسها على الهواء مباشرة، يوميًا طوال شهر رمضان.

موعد إعادة الحلقة 12 مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وبخصوص الإعادة، جاء موعد عرض الحلقة 12 مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، على قناة الحياة، في تمام الساعة 2.30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 10.30 صباحًا، والإعادة الثالثة والأخيرة الساعة 4.30 مساء غد الثلاثاء.

أبطال مسلسل حضرة العمدة لـ روبي

ويضم مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض على قناة الحياة، عددًا كبيرًا من الفنانين ومن جنسيات مختلفة، منهم روبي، وأحمد رزق، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، ونهلة سلامة، وإدوارد، ومحمد مهران، وحسام داغر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.