ضبط شخص بتهمة التعدي على آخر بسلاح ناري في السلام

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مصاب بجرح بالقدم أثر طلق ناري، ووجود جسم غريب به وجرح قطعي بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالعقار سكنه.

بالانتقال وسؤاله تهم أحد لأشخاص بالتعدي عليه باستخدام سلاح ناري كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته المُشار إليها بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم بإرشاده ضبط طبنجة مطموسة الأرقام والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة.