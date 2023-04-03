توزيع أجهزة كهربائية على 18 فتاة مقبلة على الزواج في مدينة طور سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بدعم الأسر غير القادرة وتوفير احتياجاتها، موضحاً أن المحافظة تقوم سنويا بمساعدة الفتيات المقبلات علي الزواج بتقديم أجهزة كهربائية مقدمة من عدد من الجهات لمساعدتهن في تحمل أعباء الزواج.

وأكد المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أنه جرى تجهيز أكثر من 300 عروسة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الاستمرار في تقديم الدعم والعون للأسر غير القادرة.

18 فتاة مقبلة على الزوج

وأوضح المحافظ، أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يقدم دائما مساعدات لأهالي جنوب سيناء طوال العام، من خلال القوافل الدعوية وبيت الزكاة والصدقات المصري.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق «تحيا مصر» وبيت الزكاة والصدقات المصري في جنوب سيناء لتجهيز 18 من الفتيات المقبلات على الزواج وتقديم أجهزة كهربائية بقيمة نصف مليون جنيه، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات.

الشروط والضوابط

وأعلن «فودة» تسليم الفتيات أجهزة عبارة عن ثلاث أجهزة، هي ثلاجة، وبوتاجاز، وغسالة، وفقا لشروط تمثلت في:

１- أن تكون الفتاة المقبلة على الزواج من أبناء محافظة جنوب سيناء.

２- أن تقدم القناة قسيمة الزواج خلال فترة 6 أشهر.

３- توزيع الأجهزة علي باقي الفتيات في المدن.

４- ألا يكون سبق الحصول على أجهزة من أي جهة أخرى.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لدعمه محافظة جنوب سيناء.