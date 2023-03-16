البنك الزراعي يهدي جنوب سيناء 25 جهاز عروس وقروض للمرأة المعيلة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة بدأت الاحتفالات بالذكرى 34 لعودة طابا إلى مصر بعد معركة التحكيم الدولي في 19 مارس 1989، موضحا أن المحافظة اعتادت كل عام على مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر غير القادرة.

وذكر المحافظ لـ«الوطن»، أن البنك الزراعي قدم مبادرة هذا العام مع المحافظة، حيث ساهم في احتفالات عودة طابا عن طريق شراء أجهزة كهربائية لفتيات من أبناء جنوب سيناء، لمساعدتهن في تكوين حياة أسرية ضمن مشاركة البنك الزراعي المجتمعية، وقدم المحافظ الشكر إلى علاء الدين فاروق زكي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على التعاون مع جنوب سيناء.

75 جهازا كهربائيا

وأكد المحافظ أنه وقع برتوكول تعاون مع علاء الدين فاروق زكي، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لتجهيز 25 عروس من أبناء المحافظة، حيث جرى توفير 75 جهازا كهربائيا عبارة عن ثلاجة بوتاجاز وغسالة بقيمة 625 ألف جنيه في إطار المشاركة الاجتماعية للبنك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال حفل تسليم 25 عروس من أبناء محافظة جنوب سيناء أجهزة كهربائية بمركز تمكين المرأة بطور سيناء، بحضور علاء الدين فاروق زكي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة.

مساعدات غذائية وفرص عمل

وأكد علاء الدين فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أن البنك حريص على مشاركة أهالي سيناء العيد القومي للمحافظة، عن طريق تقديم مساعدات وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وتابع، بأنه وقع برتوكول الشهر الماضي مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يهدف إلى إقامة مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تقديم حزم مساعدة للمزارعين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء جنوب سيناء في إطار جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني سيناء.

وأعلن رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، توفير قروض للسيدات بجنوب والمزارعين بفائدة 12%، وقال إن البنك يقوم بحملات توعية المواطنين من اجل تميل قروض للمرأة المعيلة وتشجيع الصناعات اليدوية، وقال إنه جري افتتاح فرعين للبنك بشرم الشيخ وجاري افتتاح وتطوير باقي فروع محافظة جنوب سيناء.