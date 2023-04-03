«المصريين الأحرار» يواصل ورش عمل مناقشة تحديات وحلول المنظومة الصحية

يواصل حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ورش العمل الخاصة بالمنظومة الصحية، في ضوء لقاءات التنسيق والتباحث مع الشخصيات العامة والنُخب المتخصصة في المجالات المختلفة؛ لوضع كل التصورات والحلول المتاحة على طاولة الحوار الوطني.

وشهد المقر الرئيسي لحزب المصريين الأحرار عدة اجتماعات للقطاع الطبي بحضور رموز المنظومة وترأس جلسات ورش العمل المشتركة الدكتور علاء عوض رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية الأسبق ورئيس ورشة العمل المشترك،بالتنسيق مع الدكتور إبرام روبرت وكيل لجنة الصحة.

المصريين الأحرار

وحضر جلستي النقاش القامات الطبية الدكتور يوسف وهيب استشاري اقتصاديات الصحة وأستاذ متفرغ بجامعة قناة السويس؛ واللواء طبيب محمد التاودي أستاذ جراحة التجميل ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية السابق، الدكتورة ميرفت طه رئيس قطاع التخطيط بوزارة الصحة سابقا، الدكتور عماد العزازي أستاذ الحوكمة بجامعة كمبريدج، الدكتورة مها حمدي أستاذ الميكروبيولوجي عين شمس، الدكتور محمد الترزي استشاري ادارة المؤسسات الصحية، الدكتور اسلام ابو يوسف استشاري العمود الفقري ونائب رئيس هيئة الاعتماد والجودة السابق، والدكتورة دينا الحادقة استشاري إدارة المستشفيات والمدير التنفيذي لمركز أورام الفيوم، الدكتور أحمد السواح استشاري القسطرة بمعهد القلب.

المنظومة الصحية

وناقشت الاجتماعات تحديات المنظومة كاملة والرؤية الفاعلة للوصول إلى حلول من قبل النخب الطبية ولجنة الصحة بالحزب، وبخاصة منظومة التأمين الصحي الشامل، والنظام الصحي سوءا خاص أو حكومي، والعنصر البشري في المنظومة، وصناعة الدواء ومستقبل التعليم الطبي وغيرها من المحاور المتعددة.