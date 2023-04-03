قصة مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم قبل عرضه

يتطلع عدد كبير من المشاهدين لمعرفة قصة مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، المُقرر عرضه عبر قناة سي بي سي، اعتبارًا من النصف الثاني من شهر رمضان، وهو العمل الذي يشهد عودة «دنيا» إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام نحو 4 أعوام.

وتدور قصة مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، في إطار من الكوميديا والفانتازيا، فهو عمل يستهدف جميع أفراد الأسرة، ويهتم بالقيم والتقاليد الأسرية المصرية، من خلال مغامرات يتعلم الكبار طرق التعامل مع أطفالهم من خلال علاقة «نور» ووالديها، ويستمتع الأطفال بمغامرات تقوي خيالهم.

وفي ضوء قصة مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، تُعتبر «نور» فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها «عفاف» و«محيي»، وتتسم بالتفاني في عملها.

«نور» صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات

في دار النشر، معروف عن «نور» تفانيها في العمل، فهي صاحبة رقم قياسي في عدد الروايات والكتب التي تم قراءتها وتحريرها، ضمن قصة مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، حيث تعيش في عصور ماضية، وتواجه العديد من المواقف بشكلٍ كوميدي.

أبطال مسلسل جت سليمة لـ دنيا سمير غانم

مسلسل جت سليمة، يُشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من إخراج إسلام خيري.