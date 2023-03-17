تفاصيل وأحداث مسلسل جت سليمة في رمضان 2023.. اختفاء في زمن غامض

يترقب الجمهور متابعة تفاصيل وأحداث مسلسل جت سليمة والذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2023، حيث تعود من خلاله الفنانة دنيا سمير غانم، إلى الدراما بعد غياب دام نحو 3 سنوات منذ آخر مشاركة لها عام 2019 بمسلسل بدل الحدوتة تلاتة، مع أحمد رزق ومحمد سلام وعمرو وهبة، وقدمت خلاله 3 شخصيات مختلفة.

تفاصيل وأحداث مسلسل جت سليمة في رمضان 2023

تدور تفاصيل وأحداث مسلسل جت سليمة في رمضان 2023، في إطار كوميدي على مدار 15 حلقة فقط، حيث تجسد دنيا سمير غانم شخصية فتاة اسمها سليمة، ورثت عن والدها مكتبة، وتتفاجآ بأنه يمكنها العودة بالزمن للوراء، في إطار ملئ بالكوميديا والإثارة.

تفاصيل مسلسل جت سليمة في رمضان 2023

وتتضمن تفاصيل وأحداث مسلسل جت سليمة في رمضان 2023، مفاجأة غامضة في الوقت الذي تجلس فيه سليمة بجوار شقيقها عمر، وهى تقرأ حدوتة له، لتجد نفسها في زمن آخر غير الزمن الذي تعيش به ودون شقيقها.

مسلسل جت سليمة ينافس في رمضان 2023

مسلسل جت سليمة، يعرض على شاشة قناة CBC، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، سامي مغاوري، هالة فاخر، شيرين، مايان السيد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.