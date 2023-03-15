سلوى عثمان ضيف شرف مسلسل «جت سليمة» لدنيا سمير غانم

تعيش الفنانة سلوى عثمان، حالة من النشاط الفني في موسم دراما رمضان 2023، حيث تشارك في أكثر من عمل فني متنوع، ما بين الاجتماعي والكوميدي والفانتازي، إذ تواصل تصوير مشاهدها في تلك الأعمال بالتزامن في هذه الفترة.

ضيف شرف في «جت سليمة» و«جعفر العمدة»

وقالت سلوى عثمان، لـ«الوطن»، إنها تُشارك كضيف شرف في مسلسل «جت سليمة» لـ دنيا سمير غانم، حيث تظهر في حلقتين فقط، إذ أنها لم تنتهِ من تصوير مشاهدها حتى الآن، لافتة إلى أنها ستظهر كضيف شرف أيضًا في مسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، والذي جرى الانتهاء من تصوير العمل كاملًا قبل أيام.

وأوضحت سلوى عثمان، أنها تُشارك أيضًا في مسلسل «سوق الكانتو» بطولة الفنان أمير كرارة، مُعربة عن آمالها بأنّ ينال ظهورها في رمضان 2023 إعجاب الجمهور.

ويعرض مسلسل جت سليمة على قناة «CBC»، ضمن مسلسلات رمضان 2023، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.