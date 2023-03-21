ضبط متهم بغسل 15 مليون جنيه من بيع مواد بترولية في السوق السوداء

ذكرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنه أنّ المتهم تمكن من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.