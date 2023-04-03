محافظ الشرقية يطالب بتكثيف ندوات الزيادة السكانية وآثارها على التنمية

أكد ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين الجهات المعنية لرفع الوعي لدى العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين مديرية الزراعة ومجمع أعلام الزقازيق في تنظيم الندوات التثقيفية لتبادل الخبرات والمعلومات وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الدولة تولي اهتماما كبيرا بقضايا السكان

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية والتعريف بقضية الزيادة السكانية وآثارها السلبية على جميع الجوانب من صحة وتعليم ووسائل نقل ومواصلات وتنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية.

ندوة عن الزيادة السكانية

أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع مجمع أعلام الزقازيق بتنفيذ ندوة عن الزيادة السكانية وآثارها على التنمية المستدامة، في حضور المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة وماري عزمي مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة وعدد من العاملين بمديرية الزراعة ومجمع أعلام الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بالمشكلة السكانية والتي تعتبر قضية أمن قومي فالزيادة العشوائية للسكان تعد أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها طبقا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة , وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.