يبحث الجمهور خلال محركات البحث على الإنترنت عن القنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، قبل أيام من بداية عرض المسلسل في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية، والذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية: محمد سلام، هالة فاخر، خالد الصاوي، سامي مغاوري ومن إخراج إسلام خيري.

وكشفت الشركة المنتجة للمسسل عن قائمة القنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، حيث يعرض حصريا على شبكة قنوات CBC، ضمن خريطتها البرامجية في موسم الدراما الرمضانية 2023، إضافة إلى عرض الحلقات على منصة واتش آت الإلكترونية.

القنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

القنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم ومواعيد العرض

وحددت شبكة قنوات CBC مواعيد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، حيث يبدأ عرض المسلسل يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 8:45 مساء، وتعاد الحلقة في تمام 2:45 من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في 2:30 مساء.