3 إيجابيات لقانون «الأرصاد» بعد موافقة «النواب»..

أكدت اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، ضرورة إصدار تشريع يعنى بتنظيم الأرصاد الجوية داخل كل دولة، وتُولي مصر عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية.

فمصر لا يوجد بها أي تشريع معني بالأرصاد، سـوى قـرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لذا فمن الضروري إعداد مشروع قانون ينظم كل الأمور والإجراءات الخاصة بتنظيم الهيئـة العامـة للأرصاد الجوية.

أهداف قانون الأرصاد

وبعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يتوقع بأن يستهدف القانون حوكمـة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، للارتقاء بجودتها.

نتائج إيجابية متوقعة لقانون الأرصاد

ومن المتوقع أيضًا أن ينتج عن هذا القانون عدة نتائج إيجابية أبرزها:

- جذب الاستثمارات الأجنبية

- تحقيق التنمية المستدامة

- تقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة وشائعات.