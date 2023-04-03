محافظ الشرقية: رفع 16 ألف طن قمامة ومخلفات مباني من الشوارع خلال مارس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة، للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظا على صحة المواطنين، وتحسين المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة

وأضاف محافظ الشرقية أنه يجرى رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، إذ يجرى مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئيا، بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

رفع 16720 طن قمامة وردش ومخلفات مباني

ومن جهته، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أنه خلال شهر مارس الماضي، قامت وحدة التدخل السريع برفع 16720 طن قمامة وردش ومخلفات مباني من مراكز الزقازيق ومناطق أخرى.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي ترفع يوميا للمدفن الصحي بالخطارة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات.