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هالة صدقي: «عيطت لما شوفت مشهد انهيار محمد رمضان على التلفزيون»

كتب:

ضحى محمد
01:52 م | الإثنين 03 أبريل 2023
مشهد من مسلسل جعفر العمدة

مشهد من مسلسل جعفر العمدة

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن كواليس تصوير مشهد بكاء محمد رمضان في أحضان والدته، قائلة «صورنا المشهد على مرة واحدة فقط دون إعادته، وقبل التصوير استمعنا لنصائح وتوجيهات المخرج محمد سامي، ثم بدأنا التصوير على الفور، وكل منا كان يركز في دوره بدقة شديدة».

هالة صدقي تتحدث عن كواليس تصوير المشهد 

وعبرت هالة صدقي عن سعادتها برد فعل الجمهور على المشهد، قائلة لـ«الوطن»: لم أكن أتوقع رد فعل الجمهور، ولكن عندما شاهدت المشهد في التلفزيون، دخلت في حالة بكاء شديدة، فمشاعر الأم بنجلها دائما تكون صادقة وتخرج من القلب.

هالة صدقي تتحدث عن التعاون مع محمد رمضان

وأضافت: «محمد رمضان ممثل قوي ويقدم الدور بكل طاقة عنده، ويستطيع أن يصل المشاعر للجمهور ويلمس قلوبهم»، ولفتت إلى أن تعاملها مع الفنان محمد رمضان به «كيمياء» قوية، موضحة أن هناك العديد من مشاهد «ماستر سين»، التي ستجمعها معه في الحلقات المقبلة من المسلسل. 

 

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.