هالة صدقي عن جعفر العمدة: كنت أتمنى العمل مع محمد سامي لأعرف سر نجاح أعماله

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن كواليس مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، قائلة إن شخصيتها في المسلسل نرجسية و«شعنونة».

تصوير المسلسل استغرق 5 أشهر

أضافت هالة صدقي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن كواليس المسلسل كانت عظيمة، متابعة: «قضينا مع بعض 5 أشهر، والكواليس كانت لطيفة، وإلا لم نكن نستكمل تصوير 17 ساعة في اليوم، وهناك استهلاك جسماني كبير للغاية للجميع، والحمد لله هذا التعب جاء بفائدة».

أوضحت أن المخرج محمد سامي تواصل معها في الصيف الماضي ليعرض عليها فكرة المسلسل، متابعة: «كنت دائما أرغب في العمل مع المخرج محمد سامي، لأن الممثلين يكونون في أحسن حالاتهم معه، وكنت أريد أن أعرف سر نجاح أعماله».

التعامل مع محمد رمضان

ولفتت إلى أن تعاملها مع الفنان محمد رمضان به «كيمياء» قوية، موضحة أن هناك العديد من مشاهد «ماستر سين»، التي ستجمعها معه في الحلقات المقبلة من المسلسل.