بكاء محمد رمضان في حضن والدته بمسلسل جعفر العمدة يتخطى المليون مشاهدة

«اسمك الرحمن الرحيم، تجوز الرحمة على الموتى وعلى اللي في خنقته محبوس، وعشان اسمك الجبار يارب اجبرني أنا في كابوس، كتبت الرحمة على ذاتك واسمك وحده بركة ونور، وأنا في روحي الأمل ضلم وعلى المفقود سنين مكسور، أنا التايه في سكك الحزن أغيثني باسمك الهادي»، عرضت تلك الرباعية بصوت الفنان أحمد سعد على مشهد درامي يجمع بين الفنان محمد رمضان وهالة صدقي بالحلقة 11 من مسلسل «جعفر العمدة».

مشهد بكاء محمد رمضان في أحضان والدته

وتصدر المشهد «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك»، حيث تخطت المشاهدات ما يقرب من مليون و300 ألف مشاهدة في 15 ساعة فقط، وجاءت تفاصيل المشهد عندما شعر «جعفر» بالحزن الشديد وضيق الدنيا بعدما فقد الأمل في إيجاد نجله بعد 19 عاماً من البحث عليه، ليجد الأمل في حضن والدته «صفصف»، ودخل في حالة من البكاء الشديد.

تعليقات الجمهور على مشهد محمد رمضان

وجاءت تعليقات الجمهور على المشهد، «الراجل مهما كان قوي وليه هيبه ميضعفش غير في حضن أمه و قدام ربه»، وقال آخر: «بكاء في حضن الام أعظم شيء ممكن يحس بيه الإنسان و للأسف ليس كل الناس لها هذا الحق»، وأضاف آخر: «من أجمل المشاهد الإنسان فعلا مهما كبر في السن ووصل 100 سنة وعنده جبروت الدنيا كلها بتيجي في حضن أمه بيبقي زي الطفل الصغير».

وذكر أحد المتابعين: «أقسم بالله أنت فعلا أثبت لناس أنك بتعرف تعيش في أي دور دراما أو كوميدي أو أكشن، ربنا معاك من نجاح لنجاح دائما»، كما أشاد الجمهور بأداء هالة صدقي، وجاء التعليق: «محمد رمضان ومحمد سامي وهالة صدقي عاملين عظمة على عظمة على عظمه بجد.. شكرا»، «أنا بكيت حالا في المشهد ده فعلا كنت عظمة وهالة إبدعت فيه».