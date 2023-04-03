تدشين المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في قرى الوادي الجديد

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جولة تفقدية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الفرافرة، يرافقه نبيل حنفي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

تدشين أعمال غرس وزراعة 100 مليون شجرة

وقال المحافظ، في بيان صحفي، إنه تم تفقد موقف المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرية عثمان بن عفان، استعدادًا لبدء تجهيز وتأثيث المنشآت الحكومية التي تم الانتهاء من تأسيسها.

وأضاف المحافظ، بأنه خلال الجولة تم تدشين أعمال غرس وزراعة الأشجار المثمرة بقرى «الكفاح»، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات، موجهًا برعاية الأشجار المزروعة؛ لتحقيق الهدف من المبادرة والتوسع في زيادة الرقعة الزراعية.

أهداف المبادرة

وأوضح المحافظ، أن مبادرة «100 مليون شجرة» تهدف لزيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، خاصة أن لها عديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تثبت حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ورؤيتها فى ضرورة العمل التشاركي، سواء داخلياً أو خارجياً للتعامل مع ملف المناخ، وإيجاد الحلول الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحى الحياة.