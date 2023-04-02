زراعة 1500 شجرة زينة مثمرة بمبادرة «أحلى وهي خضرة» في سوهاج

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج زراعة الأشجار بالمركز والظهر الصحراوى به استكمال للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 ألف شجرة مبادرة احلى وهي خضرة التي أطلقها محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي حيث أشرف أحمد البدري رئيس مركز ومدينة ساقلتة على تكثيف أعمال ري الأشجار وزراعتها بقري مركز ومدينة ساقلتة وبقري الظهير الصحراوى للمركز تحسبا لدرجة الحرارة حيث ستعمل الخضرة على تلطيف الهواء.

زراعة أشجار مثمرة وزينة

وأضاف البدري في بيان للوحدة أنه تم استهداف زراعة 450 شجرة مثمرة "موالح ليمون وبرتقال" بالظهير الصحراوى لقرية الجلاوية التابعة للمركز على الطرقات وبجانبدالطرقدالرئيسية والمصالح الحكومية والهيئات والمدارس.

كما تم زراعة 350 شجرة مثمرة زيتون وجوافة ومرالح برتقال وليمون يوسفي وزينة الفيكس تندرا بقرية سفلاق والظهر الصحراوى بها، وعلى جواني الطريق والمصالح الحكومية.

مبادرة أحلى وهي خضرة

وتابع: وزراعة أشجار مثمرة وزينة بقرية الحاجر بزراعة 500 شجرة بالقرية والقرى والنجوع التابعة على جوانب الطريق وبالظهير الصحراوى فضلا عن زراعة 200 شجرة بقرية الفراسية ليصل إجمالي الأشجار المنزرعة اليوم 1500 شجرة بمركز ساقلتة بسوهاج.

وأوضح البدري أن الأشجار تم زراعتها معدات الوحدات المحلية للقرى ويجري الإشراف على الري والعمليه بهم من قبل الوحدات المحلية التابعة لها.