زراعة 1750 شجرة في مراكز سوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة»

تواصل مراكز محافظة سوهاج زراعة الأشجار ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة»، والتي تستهدف زراعة 100 ألف شجرة بالمحافظة، لزيادة الرقعة الخضراء، وخلق متنفس بالشارع السوهاجي، فضلا عن تطوير المظهر الجمالي.

وتُنفذ المبادرة، والتي أطلقت نهاية العام الماضي، في 12 مركزا بسوهاج، بينها طما وطهطا والمراغة وساقلتة والمنشأة ودار السلام وجرجا وأخميم والعسيرات والبلينا وجهينة، وأحياء مركز سوهاج، وذلك لزراعة 100 ألف شجرة مثمرة وزينة.

زراعة 1000 شجرة في حي الكوثر

وأوضح على لطفي، رئيس حي الكوثر بمحافظة سوهاج، استمرار الحي في زراعة أحواض الزينة بشوارع الحي المحتلفة، وتكثيف العمل في جميع قطاعات التشجير، حيث تم زراعة 450 شجرة مختلفة بالأحواض المخصصة لزراعة نباتات الزينة بعد الانتهاء من إنشائها وتجليدها بالرخام، وجاري اليوم زراعة الأشجار المثمرة بالحديقة المخصصة لها، حيث سيتم زراعة 550 شجرة زيتون جديدة بها لظهور الحي بالمظهر اللائق.

زراعة 300 شجرة في طهطا

وقال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، إنه تفعيلا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومبادرة «أحلى وهى خضرة» بمحافظة سوهاج، تواصل الوحدة المحلية أعمال ري وزراعة الأشجار بمختلف الطرق العامة بمجلس قروى الصفيحة بمركز طهطا، حيث تم زراعة 300 شجرة اليوم.

زراعة 450 شجرة في مركز دار السلام

وذكر محمد السيد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، استمرار أعمال زراعة الأشجار بمبادرة «أحلى وهي خضرة»، وزراعة 450 شجرة مثمرة وزينة بالقرى التابعة للمركز.