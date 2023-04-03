موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc بطولة نيللي كريم 

يترقب جمهور نيللي كريم، معرفة موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة، بعد الأحداث المشوقة التي عرضت خلال الحلقات السابعة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي عن قضية الإرث التي تواجهها «نادرة» ومنع السيدات من الحصول عليه.

موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

نستعرض موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، بطولة الفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 1 صباحًا على قناة cbc، وذلك بعد موعد عرضة الأساسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوميًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وكانت تضمنت أولى حلقات مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، بطولة نيللي كريم، بمواجهتها لوالد زوجها الراحل، بسبب خلافات عدة على الميراث الذي سيحرمها منه في حالة عدم قبولها شرط زواجها من ابنه الأكبر «مسعود»، وظهرت نادرة وهي تضع خطة أخرى في بالها، بعد موافقتها على شرطه.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يعد مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وقطاع من النجوم، أبرزهم، جمال سليمان، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، وندى موسى ورمزي العدل، وجومانا مراد، ونهى صالح، وفريدة سيف النصر، ومريم الخشت، وكريم عبدالعاطي، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وعلي الطيب، وهشام عاشور.