يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل عملة نادرة علي قناة cbc الیوم، حيث إن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي حول قضية ميراث المرأة.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة علي قناة cbc الیوم

ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc الیوم، حيث سيتم عرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة 7 ونصف، على أن تكون الإعادة يوم 1 ونصف مساء.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة

تأتي أحداث الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة، يقابل الأستاذ القاهري وسيم رقية ووالدها و يطلب منه يد ابنته رقية و يرد علية والد رقيه بالانتظار لبعد المولد، يشعر عصام بخيانة عمه عطية و ولده عادل و يؤكد له حسن ان الامر ليس على هواه.

تشتكي «دميانة» لعزت من الشيخ الشاب عمر وأنه يريد طردها من البلد، ويؤكد لها عزت ضرورة عودة زوجها ميلاد، ويقدم عبد الجبار لنادرة مليون جنيه بدلا من الأرض ويطلب منها بعد إقامة المولد أن تتنازل عن الأرض.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

توافق «نادرة» وتهلل لها سكينة مناصرة لأول مرة، وتتصل نادرة بـ«دميانة» سراً وتطلب منها تنفيذ كلامها، وتتوجه نادرة ورضيعها وخادمتها الخاصة والحارسة شوق، وتدخل نادرة إحدى الغرف بحجه تبديل ملابسها لنجد بانتظارها «شداد» الفنان محمد لطفي.