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موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة.. نيللي كريم تفضح قاتل زوجها

كتب:

ضحى محمد
10:32 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
عملة نادرة

عملة نادرة

يحقق مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم مشاهدات كبيرة، إذ بحث الجمهور خلال الساعات الأخيرة عن موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة، خاصة بعد أن أعلنت نادرة للأسرة جميعها بأن مسعود هو من قتل زوجها بلال.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة

ويأتي موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 7 ونصف مساءً، على أن تكون الإعادة في تمام 1 ونصف مساءً على قناة cbc.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة

تقابل نادرة بمسلسل عملة نادرة شقيقها بعد سنوات طويلة من الفراق بسبب تركها لأسرتها وزوجها من نجل عبدالجبار، لدرجة أن والدتها توفت دون أن تشاهدها، وكانت المقابلة أساسها إعطاء نادرة صورة من عقد الأرض وتخبره أنّ عبدالجبار أرغمها على إعطائه أصل العقد، وتطلب منه أن يجد لها مكانًا للسكن بدلًا من العيش مع عبدالجبار.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.