رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل عملة نادرة.. «عبدالجبار» يجبر «نادرة» على التنازل عن الأرض

كتب:

ضحى محمد
09:52 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
عملة نادرة

عملة نادرة

ما زال مسلسل عملة نادرة، يواصل تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اكتشفت بطلة المسلسل نادرة، أنّ مسعود الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، هو من قتل زوجها بلال في الحلقات الأولى من المسلسل.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

وقد جاء ضمن أحداث الحلقة 11 أمس، خوف إسراء التي تجسد دورها الفنانة مريم الخشت من نفيسة بسبب طلبها للمال خوفا من فضح أمرها، حيث ذهبت لإحدى المعابد من أجل الحمل، وتطلب من علاء الأموال ويوافق على الفور.

ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة

يعاتب عادل رجل المقبرة على فضح أمره، ويخبره بخطف حسن أبو عصايا لولده من أمام المدرسة معاقبا له على تعاونه مع عادل ووالده، ثم تطلب سكينة من عبدالجبار حضور المولد و يخبرها أنّ نادرة ستتنازل عن الأرض بعد أسبوع.

مسلسل عملة نادرة

ويُعرض يوميًا مسلسل عملة نادرة على قناة cbc بعد أذان المغرب في تمام الساعة 7 ونصف مساءً، ويشارك نيللي كريم، عدد من الأبطال.

ويشاركها في العمل جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسي.

اقرأ المزيد:

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc بطولة نيللي كريم

ملخص أول 10 حلقات من مسلسل عملة نادرة.. نيللي كريم تكشف قاتل زوجها

ملخص الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة.. ثورة أسرة عبد الجبار على نيللي كريم

مسلسل عملة نادرة الحلقة 11.. حب قديم يظهر في حياة نيللي كريم
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.