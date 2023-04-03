مسلسل عملة نادرة.. «عبدالجبار» يجبر «نادرة» على التنازل عن الأرض

ما زال مسلسل عملة نادرة، يواصل تصدره تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اكتشفت بطلة المسلسل نادرة، أنّ مسعود الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، هو من قتل زوجها بلال في الحلقات الأولى من المسلسل.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

وقد جاء ضمن أحداث الحلقة 11 أمس، خوف إسراء التي تجسد دورها الفنانة مريم الخشت من نفيسة بسبب طلبها للمال خوفا من فضح أمرها، حيث ذهبت لإحدى المعابد من أجل الحمل، وتطلب من علاء الأموال ويوافق على الفور.

ملخص أحداث الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة

يعاتب عادل رجل المقبرة على فضح أمره، ويخبره بخطف حسن أبو عصايا لولده من أمام المدرسة معاقبا له على تعاونه مع عادل ووالده، ثم تطلب سكينة من عبدالجبار حضور المولد و يخبرها أنّ نادرة ستتنازل عن الأرض بعد أسبوع.

مسلسل عملة نادرة

ويُعرض يوميًا مسلسل عملة نادرة على قناة cbc بعد أذان المغرب في تمام الساعة 7 ونصف مساءً، ويشارك نيللي كريم، عدد من الأبطال.

ويشاركها في العمل جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسي.