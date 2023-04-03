مسلسل عملة نادرة الحلقة 12.. مسعود يقتحم منزل دميانة سرًا من الشباك

لازالت نادرة تبحث عن الحقيقة وتدافع عن حقها خلال مسلسل «عملة نادرة»، ويبحث الجمهور عن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 12، ويشارك نيللي كريم، عددًا من الأبطال منهم، جمال سليمان، وكمال أبو رية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ويشارك معها زوجها هشام عاشور للمرة الأولى.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 12

ينتظر الجمهور خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 12، تطورًا في الأحداث، خاصة فيما يخص شخصية مسعود أحمد عيد، إذ تسلل لمنزل دميانة سراً من الشباك وتستيقظ من النوم مفزوعة، يطلب منها الاطمئنان وأن تنسى أنَّه ابن الكبير.

أخبرها مسعود أنَّه يريد منها أن تساعده لتخفيف همومه و تطلب منه «دميانة» أن يذهب لزوجته ويتركها، وعند مغادرة مسعود بيت دميانة يراها الشيخ الشاب عمر وتشعر دميانة بالخوف الشديد.

أحداث جديدة بمسلسل عملة نادرة الحلقة 12

ظهرت دميانة في الحلقات السابقة وهي تشكي في الكنيسة أن زوجها تركها منذ سنوات طويلة، وأنها أصبحت لا تطيق الانتظار مرة أخرى، ولكنها ترجع عن قرارها بعد فقدان الأمل.