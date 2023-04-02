الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تودي بحياة 262 رياضيا.. تدمير 363 منشأة

أودت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بحياة 262 رياضيًا أوكرانيًا ودمرت 363 منشأة رياضية، وفقًا لوزير الرياضة الأوكراني فاديم هوتسيت، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وقال وزير الرياضة في أوكرانيا، خلال لقائه مع رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الزائر، موريناري واتانابي، إنه لا ينبغي السماح لأي رياضيين من روسيا بالمشاركة في الألعاب الأولمبية أو غيرها من المسابقات الرياضية.

وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالعودة التدريجية للرياضيين الروس والبيلاروسيين إلى المنافسة الدولية باعتبارهم محايدين، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كان بإمكانهم المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وقالت الحكومة الأوكرانية إنه لن يُسمح للرياضيين في أوكرانيا بالمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 إذا كان عليهم التنافس ضد رياضيين من روسيا، وهو قرار انتقدته اللجنة الأولمبية الدولية.

الرياضيون الأوكرانيون يحملون السلاح

وبعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، حمل عدد من الرياضيين الأوكرانيين السلاح طواعية للدفاع عن بلادهم، ضد القوات الروسية وكان من بين القتلى هذا العام وحده المتزلج على الجليد دميترو شاربار، الذي توفي في معركة بالقرب من باخموت، وفولوديمير أندروشوك، 22 عامًا، بطل ألعاب القوى الذي كان يأمل في الألعاب الأولمبية في المستقبل.