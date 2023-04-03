إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمركز منوف بالمنوفية

أصيب 6 أشخاص في مركز منوف بمحافظة المنوفية، إثر حادث تصادم بين مركبة تروسيكل وأخرى، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفي منوف، كما انتقلت قوة أمنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث تصادم منوف

وأكد مصدر طبي في مستشفي منوف لـ«الوطن»، أن المصابين في الحادث يعانون من إصابات مختلفة، بينها كسور وكدمات ونزيف داخلي، موضحا أن المصابين هم «ا.م.م»، 38 عاما، و«ر.م.ع»، 19 عاما، و«ق.م.م»، 26 عاما، و«ن.م.م»، 37 عاما، و«ت.م.م»، 12 عاما، و«هـ.م»، 17 عاما، مؤكدا أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة.

مباشرة التحقيق في الحادث

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين مركبة تروسيكل وأخرى، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ووتولت جهات التحقيق مباشرةً التحقيقات.