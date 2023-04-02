موعد الإفطار اليوم الأحد 11 رمضان في القاهرة والمحافظات

أصدرت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، عن موعد إفطار اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الجاري الموافق 2 أبريل 2023.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية موعد الإفطار اليوم الأحد 2 أبريل 2023 الموافق 11 رمضان في القاهرة والمحافظات، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية، وهي كالتالي:

موعد الإفطار اليوم 11 رمضان 2023

موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الساعة 06:14 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في القاهرة الساعة 06:14 مساءًً.

موعد الإفطار اليوم في الجيزة الساعة 06:14 مساءًً.

موعد الإفطار اليوم في بني سويف الساعة 06:14 مساءًً.

موعد الإفطار اليوم في العلمين الساعة 06:24 مساءًً.

موعد الإفطار اليوم في الأقصر 06:06 مساءًً.

موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية الساعة 06:10 مساءًً.

موعد الإفطار اليوم في أسيوط الساعة 06:13 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المنوفية الساعة 06:15 مساءًً.

موعد الإفطار اليوم في بنها الساعة 06:15 مساءًً.

موعد الإفطار اليوم في مرسى مطروح الساعة 06:31 مساءًً.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الساعة 06:20 مساءًً.

موعد الإفطار اليوم في الغربية الساعة 06:15 مساءًً.

موعد الإفطار اليوم في أسوان 06:05 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في قنا الساعة 06.06 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوهاج الساعة 06:11 مساءًً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الساعة 06:16 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الشرقية الساعة 06:13 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في شرم الشيخ الساعة 06:01 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المنيا الساعة 06:15 مساءً.