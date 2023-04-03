«المنشآت السياحية»: إقبال متوسط على تناول الإفطار والسحور بالمطاعم

قال على كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إقبال المواطنين المصريين على تناول وجبتي الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر رمضان الكريم كان متوسطا وأقل من العام الماضي.

تناول وجبتي السحور والإفطار بالمطاعم

وأرجع في تصريح خاص لـ «الوطن»، الإقبال المتوسط من المواطنين على تناول وجبتي السحور والإفطار بالمطاعم إلى العديد من الأسباب، لعل أهمها أن نسب تناول المواطنين لتلك الوجبات خارج المنزل خلال الثلث الأول من الشهر يكون ضعيفا، فضلا عن قلة حفلات الإفطار والسحور الجماعي التي كانت تنظمها الشركات والمؤسسات لموظفيها هذا العام، إضافة إلى الارتفاع النسبي في أسعار الوجبات خلال رمضان.

ارتفاع نسب الإقبال خلال الأسبوع الأخير من رمضان

وتابع: «نسب الإقبال سترتفع بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان خاصة مع وصول السياح العرب، وأشار إلى أن نسب إقبال المواطنين على تناول المشروبات والأطباق الرمضانية والحلويات بالكافيهات والمطاعم السياحية خلال مساء رمضان في الفترة ما بين الإفطار والسحور جيدة للغاية هذا العام.

وأوضح أن قلة أسعار تلك المشروبات مقارنة بأسعار الإفطار والسحور، فضلا عن رغبة شريحة كبيرة من الشباب في قضاء تلك الفترة خارج المنزل يعتبر السبب الرئيسي في زيادة نسب الإقبال خلال تلك الفترة.