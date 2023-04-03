تشييع جثامين 3 أشقاء لقوا مصرعهم في حريق شقة بالشرقية

في مشهد جنائزي مهيب، شيّع أهالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، جثامين 3 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم اختناقا إثر نشوب حريق داخل منزلهم.

وفاة 3 أشقاء اختناقا في حريق شب بمنزلهم

وفُجع أهالي كفر محمد أحمد، التابعة لمركز منيا القمح، أمس، بنشوب حريق داخل منزل إثر ماس كهربائي، وحاولوا التدخل لإنقاذ 4 أطفال أشقاء كانوا بداخل المنزل، حتى وصلت قوات الحماية المدنية وتم إنقاذ أحدهم، فيما تبين إصابة 3 أطفال آخرين بحالة اختناق شديدة وتوفوا متأثرين باصابتهم.

تشييع جثامين الأشقاء

وفور نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تجمع ذويهم وعدد من الحيران أمام المشرحة، انتظارا لاستلام الجثامين، بعد الانتهاء من معاينة النيابة لها، وكذلك الطب الشرعي الذي أعد تقارير بسبب الوفاة وصدور قرار من النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتسلم الأهالي الجثامين صباح اليوم وقاموا بتشييعم في وقت واحد، وسط حالة من الحزن خيمت على الأهالي.

نشوب حريق داخل المنزل ووقوع وفيات

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بنشوب حريق داخل منزل في قرية محمد أحمد التابعة لمركز منيا القمح، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدينة، وتم الدفع بسيارتي غطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء، أعمارهم 13 و11 و3 سنوات، إثر إصابتهم بحالة اختناق جراء الدخان المنبعث من الحريق، كما تبين نشوب الحريق في الصالة ويرجح أن يكون السبب ماس كهربائي.

وتم السيطرة على النيران وإخمادها وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثامين وتحديد السبب.