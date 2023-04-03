تفاصيل مصرع 3 أشقاء في حريق شقة بالشرقية.. ماس كهربائي بالتلفزيون «صور»

لقي 3 أطفال مصرعهم، وأصيب شقيقهم الرابع، في حريق اندلع بشقة سكنية بمنطقة كفر محمد أحمد، التابعة لنطاق دائرة مركز منيا القمح، وذلك بسبب ماس كهربائي نتج من شاشة التليفزيون في الصالة، ما أدى لنشوب النيران التي التهمت محتويات المنزل وراح ضحيتها 3 أشقاء، ولدين وبنت.

مصرع 3 أشقاء في حريق منزل

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد مصرع 3 أطفال أشقاء داخل منزلهم بسبب اندلاع حريق بالمنزل، وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث.

وأفادت التحريات الأولية، أن الحريق نشب إثر ماس كهربائي في شاشة التليفزيون، ما أدى لاحتراق المنزل بعد اشتعال النيران فيه.

الحماية المدنية في موقع الحريق

وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالشرقية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع حريق المنزل بكفر محمد أحمد بمركز منيا القمح، والتي سيطرت على الحريق وأخمدته، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها لنقل المصابين وضحايا الحريق إلى المستشفيات لعمل الإجراءات الطبية اللازمة.

مباشرة التحقيقات

وحُرر محضر بواقعة مصرع 3 أطفال أشقاء، واُتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة شؤونها، وتحديد أسبابها بدقة والكشف عن وجود شبهة جنائية من عدمه.