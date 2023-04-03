شارع المعز بالمنوفية لوحة فنية تجذب الأنظار.. «رمضان في زاوية جروان حاجة تانية»

«شارع المعز» هو الاسم الذي أطلقه شباب قرية زاوية جروان في محافظة المنوفية على شارع ضرب المشايخ، بعد أن قاموا بتزيينه بشكل رائع، ليتحول الشارع إلى لوحة فنية مبهرة، تمتلئ بالزينة والمجسمات التي جعلت من القرية مزاراً يقصده الجميع للاستمتاع بالاجواء الرمضانية فيه، وذلك تيمنا باسم شارع المعز في القاهرة.

شارع المعز في قرية زاوية جروان في الباجور

«الفكره ننفذها منذ خمسة أعوام كل شهر رمضان، من باب الاحتفال وإضفاء أجواء البهجة والسعادة على نفوس الجميع خلال الشهر المبارك»، بهذه الكلمات بدأ وليد عبود، أحد الشباب القائمين على المبادرة حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن المبادرة يشارك في تنفيذها كل منزل في الشارع، وينتظرها الأهالي كل عام في شهر رمضان المبارك.

لم تقف المبادرة عند تحويل الشارع إلى لوحة فنية مميزة بعد تعليق الزينة فقط، وإنما أيضا قاموا بإنشاء مجسمات مساجد في الشوارع، ما جعل الشارع يظهر في شكل جمالي يخطف الأنظار، حيث أوضح «عبود» أن الشارع أصبح مزارا يقصده المواطنون حتى القرى المجاورة نظرا لمجال الأجواء فيه والاستمتاع بالتقاط الصور التذكارية، حيث تم رسم الجدران برسومات مميزه تناسب شهر رمضان.

تركيب مكبرات صوت في الشارع

كما شملت المبادرة أيضا تعليق ميكروفونات في كل أنحاء الشارع لتقوم بدور المسحراتي في المنطقة، فضلا عن تشغيل القرآن الكريم قبل الإفطار وكذلك تشغيل الأغاني الرمضانية طوال اليوم في أجواء احتفالية رائعة.