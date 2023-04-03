يتطلع الجمهور، لمعرفة موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة، بطولة الفنانة روبي، والتي تطل من خلاله على جمهورها، بشخصية جديدة تمامًا، لم يسبق لها تقديمها من قبل.

ويأتي موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة، يوميًا في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة والأخيرة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أما الموعد الأساسي، لعرض مسلسل حضرة العمدة، يكون يوميًا طوال شهر رمضان من السبت إلى الجمعة عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث يُعرض عقب انتهاء صلاة التراويح مباشرة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم روبي، وأحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمود عبد المغني، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ونهلة سلامة، وصولا عمر، ودينا، وبسمة وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

تفاصيل شخصية روبي في مسلسل حضرة العمدة

وتُجسد روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، شخصية الدكتورة صفية الفارس، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، وتتغير حياتها رأسًا على عقب، بعد وفاة زوجها بشكلٍ مفاجئ، ليظهر ابن عمها في حياتها فجأة، ويُرشحها لتولي منصب عمودية قرية تل شبورة، لتواجه بعدها العديد من الصراعات والخلافات داخل القرية، فيما يرصد العمل العديد من القضايا المجتمعية، مثل ختان الإناث والهجرة غير الشرعية.