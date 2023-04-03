فتيات طلائع كفر الشيخ يشاركن في البرنامج القيادي لتدريب الفتيات «ريحانة»

تشارك الفتيات من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ، ضمن فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات «ريحانه» خلال الفترة من 1 حتى 6 أبريل الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

5 فتيات تشارك في برنامج ريحانة

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن 5 فتيات من المحافظة، يشاركن، في البرنامج القيادي لتدريب الفتيات «ريحانه» ويشارك على مستوى الجمهورية 200 فتاة من كافة محافظات مصر للمرحلة العمرية من 13 حتى 17 سنة تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء، برئاسة الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، وتم اختيار المشاركات بناءً على المقابلات الشخصية، بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحة وزارة الشباب والرياضة.

الحقوق القانونية للفتيات

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفعاليات تتضمن محاضرات حول القيادة والحقوق القانونية، ريادة الأعمال، الإتيكيت، المشاركة المجتمعية، التوعية بمخاطر ختان الإناث و الزواج المبكر بالإضافة إلى لقاءات حوارية تفاعلية بالتعاون مع «مؤسسة بهية» حول صحة الفتيات، يشارك الفتيات من شباب كفر الشيخ بإشراف مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء ولوزه البيلى منسق وحده ريحانه بالمحافظة.