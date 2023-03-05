مع اقتراب بداية شهر رمضان الكريم، بدأت الاستعدادات لاستقبال شهر البركات، ومن بينها البحث عن إمساكية رمضان 2023 كاملة بمحافظة كفر الشيخ وعدد ساعات الصيام طوال الشهر، وذلك وفق المتاح من مواقيت أعدتها هيئة المساحة المصرية في ضوء موعد بداية الشهر الكريم فليكا.

إمساكية رمضان 2023 بمحافظة كفر الشيخ وعدد ساعات الصيام

وتقدم «الوطن» إمساكية رمضان 2023 كاملة في محافظة كفر الشيخ وعدد ساعات الصيام، وذلك وفقا للحسابات الفلكية من خلال هيئة المساحة التي تشير إلى أن بداية شهر رمضان المعظم ستكون يوم الخميس 23 مارس 2023.

الخميس 23 مارس 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و9 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:35، السحور 2:18، الفجر 4:38، الشروق 6:5، الظهر 12:6، العصر 3:38.

الجمعة 24 مارس 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و10 دقيقة، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:36، السحور 2:19، الفجر4:39، الشروق 6:6، الظهر 12:6، العصر 3:39.

السبت 25 مارس 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و11 دقيقة، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:37، السحور 2:20، الفجر 4:40، الشروق 6:7، الظهر 12:6، العصر 3:40.

الأحد 26 مارس 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و12 دققيقة، صلاة المغرب 6:20، العشاء 7:38، السحور 2:21، الفجر 4:41، الشروق 6:7، الظهر 12:6، العصر 3:41.

الاثنين 27 مارس 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و13 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:39، السحور 2:22، الفجر 4:42، الشروق 6:8، الظهر 12:6، العصر 3:42.

الثلاثاء 28 مارس 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و14 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:40، السحور 2:23، الفجر 4:43، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:43.

الأربعاء 29 مارس 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و15 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:44.

الخميس 30 مارس 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و16 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:44.

الجمعة 31 مارس 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و16 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:44.

السبت 1 أبريل 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و17 دقيقة، صلاة المغرب 6:26، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:4، العصر 3:44.

الأحد 2 أبريل 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و18 دقيقة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:4، العصر 3:44.

الاثنين 3 أبريل 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6:28، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:4، العصر 3:44.

الثلاثاء 4 أبريل 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و20 دقيقة، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:44.

الأربعاء 5 أبريل 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و21 دقيقة، صلاة المغرب 6:30، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:45.

الخميس 6 أبريل 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و22 دقيقة، صلاة المغرب 6:31، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:45.

الجمعة 7 أبريل 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:45.

السبت 8 أبريل 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و24 دقيقة، صلاة المغرب 6:33، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:45.

الأحد 9 أبريل 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و25 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:45.

الاثنين 10 أبريل 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:41، السحور 2:24، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الثلاثاء 11 أبريل 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:42، السحور 2:25، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الأربعاء 12 أبريل 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:43، السحور 2:25، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الخميس 13 أبريل 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:44، السحور 2:25، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الجمعة 14 أبريل 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:44، السحور 2:25، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

السبت 15 أبريل 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:45، السحور 2:25، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الأحد 16 أبريل 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:45، السحور 2:25، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الاثنين 17 أبريل 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:45، السحور 2:25، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة كفر الشيخ وعدد ساعات الصيام

الثلاثاء 18 أبريل 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و27 دقيقة، صلاة المغرب 6:35، العشاء 7:45، السحور 2:25، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الأربعاء 19 أبريل 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و29 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 7:45، السحور 2:25، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الخميس 20 أبريل 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14ساعة و30 دقيقة، صلاة المغرب 6:37، العشاء 7:46، السحور 2:25، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.