رفع درجة الاستعداد في صوامع المنوفية لاستقبال موسم توريد القمح

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بسعة تخزينة 30 ألف طن، تزامناً مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، للوقوف على مدى جاهزية استعدادات كل الصوامع والشون لاستقبال موسم توريد هذا العام.

رفع درجة الاستعداد بكل صوامع المحافظة

كما تفقد المحافظ صوامع قويسنا الجديدة بجوار برج المنوفية السياحي بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، بسعة تخزينية 5 آلاف طن، وتضم 4 خلايا تخزينية، سعة كل خلية 1250 طنا.

وخلال تفقده للصوامع، شدد محافظ المنوفية على ضرورة رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكل الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول.

تسهيل إجراءات توريد القمح للصوامع

وأكد محافظ المنوفية على مدير مديرية التموين، بضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق عمليات التوريد والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوى المحافظة، فيما كلف المحافظ مديري مديريات التموين والزراعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين.

وخلال جولة محافظ المنوفية، أكد على أنه سيتابع بنفسه عمليات توريد القمح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم ، كما أكد على الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على إنتاجية الفدان.