الكتيبة 101 الحلقة 12.. تطور العلاقة بين الرائد نور والدكتورة آمنة

ينتظر الجمهور خلال الساعات المقبلة عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، فيما يتعلق بمواجهات الجيش أمام التنظيمات الإرهابية وتحركاتها في سيناء، ويتابع المسلسل إلقاء الضوء على بطولات رجال الكتيبة 101 خلال واحدة من أصعب الفترات، ويجمع المسلسل في بطولته آسر ياسين وعمرو يوسف، ومن إخراج محمد سلامة.

ويُتوقع أن تشهد أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، تطور العلاقة بين الرائد نور (عمرو يوسف) والدكتورة آمنة (ميرنا نور الدين)، خاصة بعد المكالمة التي أجرتها الدكتورة للاطمئنان عليه بعد حادث الهجوم الإرهابي على القطاع.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

وقبل ساعات من موعد عرض الحلقة الجديدة، يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، حيث تعرض في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة ON، وتعاد في تمام الساعة الـ 3 من صباح اليوم التالي، كما تعرض في تمام الـ 10 مساء على قناة ON دراما، وتتاح على منصة واتش إت بعد عرضها على التلفزيون.