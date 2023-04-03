موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON.. لديك 5 فرص للمشاهدة

يبحث الجمهور عن مواعيد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، خاصة الذين فاتهم مشاهدة العرض الأول للمسلسل، وذلك قبل ساعات من عرض الحلقة المقبلة المذاعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة ON، التي تشهد الكثير من المفاجآت والأحداث.

سبق وأعلنت شبكة قنوات ON في بداية موسم الدراما الرمضاني، موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، وذلك ضمن خطتها البرامجية التي تضم العديد من المسلسلات الحصرية التي تُعرض على شاشتها.

موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON

ويأتي موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، في تمام الساعة الـ3 من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا، كما يُعاد المسلسل بعد عرضه الأول على ON دراما في تمام الـ 10 مساءً، ثم يعاد مرتين في صباح اليوم التالي على القناة نفسها، ما بين الـ 4:15 فجرًا، والـ8 صباحًا.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم آسر ياسين، عمرو يوسف، نهال عنبر، لبلبة، رشا مهدي، وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.