موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم وأوقات الإعادة

ينتظر المشاهدون، موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، الذي ينافس خلال المارثون الرمضاني 2023.

مواعيد عرض الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101

ويُذاع مسلسل الكتيبة 101 على شاشة قناة ON يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، ثم يُعرض في تمام العاشرة مساءً على قناة ON دراما، وتعاد الحلقة الـ 12 على نفس القناة، في تمام الساعة الثالثة من صباح الغد، أما الإعادة الثانية تكون في العاشرة صباحًا.

بطولات مسلسل الكتيبة 101

وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا وردود فعل إيجابية بعد عرض الحلقات الأولى، التي تفاعل معها الجمهور، ويتناول مسلسل الكتيبة 101 على مدار 20 حلقة، بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

يُذكر أنَّ مسلسل الكتيبة 101 من بطولة آسر ياسين، وعمرو يوسف، وفتحي عبد الوهاب، ووليد فواز، ووفاء عامر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهم، محمد رجب، ومحمود عبدالمغني، وكريم فهمي، وأحمد سلطان، وأحمد حسني صالح.

تفاصيل الحلقة 12 مسلسل الكتيبة 101

يسلط مسلسل الكتيبة 101، الضوء على عملية ذبح المصريين على يد داعش في لبيبا، إذ تضرب الأجهزة الأمنية، مراكز الإرهابيين في ليبيا، ويشن رجال الكتيبة 101 عملية نوعية على عناصر التنظيم الإرهابي التي تم رصدها، وتتوالى الأحداث التي تتصاعد ويتفاعل معها الجمهور.