مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. وحيد يبدأ التدريبات مع الإرهابيين

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على قناة ON، حيث تشهد الأحداث تطورًا كبيرًا بعد نهاية الحلقة 11، مع انضمام الدكتور وحيد (فتحي عبدالوهاب) إلى التنظيم الإرهابي في سيناء، وذلك بعد ما قام بقتل عمه الشيخ موسى (خالد الصاوي).

وتكشف أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، من خلال الدكتور وحيد طبيعة التدريبات التي يخضع لها الأشخاص المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية، ومنح أبو أسامة الدكتور وحيد لقب جديد بعد انضمامه للتنظيم وهو «حكيم».

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

يعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 على قناة ON ومنصة واتش آت الإلكترونية، ويبدأ العرض التلفزيوني للحلقة الجديدة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتتاح الحلقة على المنصة الإلكترونية فور عرضها تلفزيونيا، وتعاد الحلقة على القناة.