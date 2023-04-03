عضو «أمناء الحوار الوطني»: نجحنا في خلق مساحات مشتركة بين القوى والرموز السياسية

قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مبادرة الحوار الوطنى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 26 أبريل 2022، هى الأولى من نوعها فى التاريخ المصرى، حيث إنه قبل الدعوة للحوار الوطنى لم تكن مساحات التقارب بين الأطراف السياسية موجودة.

والحوار ساهم فى خلق مساحات مشتركة بين القوى والرموز السياسية المختلفة، خاصة أنه تزامن مع إجراءات غير مسبوقة مثل القوائم التى أعلنتها لجنة العفو الرئاسى للمفرج عنهم، وتخطت أكثر من 1200 من المحبوسين تم الإفراج عنهم، وبالتالى كل هذا الزخم الذى حدث خلال المرحلة الماضية هو جزء من بناء الجمهورية الجديدة.

الحوار الوطني يصنع المستقبل

وأضاف «الكشكى» خلال ندوة «الوطن»، أن الحوار الوطنى يصنع المستقبل، وهناك جهد كبير تم خلال الجلسات التحضيرية، حيث عقدنا نحو 20 جلسة، وكل جلسة استغرقت نحو 10 ساعات، بإجمالي نحو 200 ساعة اجتماع.

الكشكي: نجحنا بالفعل فى إحداث توافق لم يكن موجودا

وتابع الكشكي: «نجحنا بالفعل فى إحداث توافق لم يكن موجودا من قبل بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى على اختلاف انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم، وأحزاب الحركة المدنية سواء على مستوى تحديد القضايا أو تشكيل المجلس والمحاور واللجان وأيضاً الإجراءات المنظمة، وكل ذلك سيسهم فى إنجاح الجلسات الفعلية التى تنطلق 3 مايو المقبل».