انطلاق فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الحوار الوطني في الوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة الممثلة فى إدارة البرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع الإدارة المركزية لتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، ثاني فعاليات الملتقى الحواري الوطني لبرلمان الطلائع والشباب وأعضاء مراكز الشباب وأعضاء نموذج المحاكاة لنموذج مجلس الشيوخ بمركز شباب الخارجة بمشاركة 50 مشاركا من أعضاء البرلمان خلال الفترة من 30 مارس 2023 حتى 31 مارس 2023.

محاور منتدي الحوار الوطني

وأوضح، بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذه هي الفاعلية الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب تحت رعاية الرئيس السيسي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لفتح آفاق جديدة من النقاش مع شباب محافظة الوادي الجديد، حيث يتناول منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

أماكن عقد ورش تدريبية في الوادي الجديد

وأضاف، جمعة عطية، وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، إن منتدي الحوار الوطني تم تنفيذه في 3 مراكز بالمحافظة منهم مركز الفرافرة والداخلة وبلاط والخارجة وجاري التنفيذ في مركز باريس حيث تم بدأ الحوار بتعريف بالدعوة التى أطلقها الرئيس لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة ورفع نتائج الحوار إليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

وأوضحت، صباح خليل مدير إدارة التعليم المدني بالوادي الجديد، إنه تم تذليل كافة العقبات أمام المتدربين والمدربين مع توفير كافة سبل الراحة، يتم التنفيذ على مستوى الإدارات الفرعية اعتبارا من 20مارس 2023 حتى 3 أبريل2023 بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل محاور منتدي الحوار الوطني

وأوضح، محمد سعيد مدرب بالمشروع، إن التعريفات الشاملة والمناقشات والردود على جميع التساؤلات، وتحدث أيضاً عن وضع قواعد العمل أثناء منها كالتالي: الصمت أثناء الحوار، واحترام الرأي والرأي الآخر، واحترام المواعيد، وعدم وجود أطفال، وعدم تصرف وحركات غريبة، وتبادل الرأي والخبرات، وعدم التنمر والسخرية من بعض، وعمل الموبايل صامت أثناء ملتقى الحوار، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الاقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات وكان أبرز المشكلات هي «غلاء الأسعار» و عن نقص الأطباء فى التخصصات والمعدات، وصعوبة المواصلات بين القرى والمراكز ، والواسطة والمحسوبية فى الوظائف والمصالح الحكومية.